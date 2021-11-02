Почти половина жителей Екатеринбурга смотрят сериалы на работе

72% екатеринбуржцев смотрят сериалы в обед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 47% горожан смотрят сериалы во время рабочего дня. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- Чаще всего смотреть кино в офисе любят работники в возрасте 35-41 лет - 52%, - говорится в сообщении.

При этом 62% из тех, кто смотрит сериалы во время рабочего дня - женщины. Чаще так проводят время на работе сотрудники бухгалтерии, сфер услуг, финансов, банков и рабочий персонал.

72% екатеринбуржцев смотрят сериалы в обед. Еще 25% занимаются этим во время того, как пьют утренний кофе. Только 2% опрошенных получают выговор за то, что отвлекаются от работы. 27% удается скрывать свое занятие.

Просмотр сериалов на работе горожане оправдывают напряженной деятельностью и желанием расслабиться в течение дня (55%). Однако 13% респондентов признались, что им просто скучно на работе. Еще 12% заявили, что им не разрешают смотреть сериалы дома.

Самым популярным сериалом в октябре у россиян стала «Игра в кальмара». Его выбрали 43% респондентов.

В основу исследования лег онлайн-опрос, который проводился с 27 по 31 октября во всех регионах страны. В нем приняли участие 1 921 респондент.

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