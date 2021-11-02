В Полевском большинство из проверенных Роспотребнадзором магазинов нарушили антиковидные меры

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют, как торговые точки соблюдают антиковидные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Роспотребнадзор проверяет соблюдение организациями мер, направленных на противодействие распространению коронавируса. Так, специалисты посетили 10 магазинов розничной торговли в Полевском. В девяти из них антиковидные меры были нарушены.

- Выявлены нарушения требований санитарного законодательства: у сотрудников отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания, не нанесена указывающая дистанцию разметка на полу. В отношении нарушителей будут приняты меры в соответствии с санэпидзаконодательством, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также сотрудники Роспотребнадзора проверили объекты торговли в Березовском городском округе. В рейде также участвовали представители администрации и полиции. Здесь нарушения обнаружили в пяти из 11 проверенных магазинов. В четырех из них не было оборудования по обеззараживанию воздуха, еще в одном сотрудники неправильно использовали маски. Нарушителей привлекут к административной ответственности.