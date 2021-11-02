В торговом центре Екатеринбурга появился гигантский pop-it

Ширина игрушки составляет 3,5 метра. Фото: ТЦ «Мега»

В Екатеринбурге в торговом центре «Мега» появился гигантский pop-it. Его высота достигает 2,5 метров, а ширина – 3,5 метров. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в ТЦ.

- Pop-it установлен в центральной галерее «Меги» рядом с Вкусным бульваром, - рассказали там.

Объект будет стоять в торговом центре до начала декабря 2021 года. В нем работают все кнопки. Подойти и полопать их могут как дети, так и взрослые.

Pop-it – это кнопочная игрушка. Название переводится с английского как «лопни это». Она делается из резины или силикона. Игрушка состоит из отсеков с полусферами для нажатия. При лопании игрушка издает щелкающий звук. Игрушка стала популярна в России весной 2021 года.

Ранее, в августе 2021 года, в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге появился пятиметровый арт-объект из семи тысяч переработанных алюминиевых банок и заводских деталей. Инсталляцию создал художник Рома Бантик в рамках фестиваля паблик арта «ЧО».