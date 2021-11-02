В центре Екатеринбурга из-за аварии закрылось бистро

Кафе из-за аварии на электросетях не работает уже два дня. Фото: сервис Яндекс.Карты

В центре Екатеринбурга из-за аварии уже второй день закрыто кафе “Горожане”. Из-за прошедшей аварии бистро полностью осталось без электричества.

Авария произошла вечером 31 октября. Из-за происшествия случилось замыкание на высоковольтной линии электропередач, подключенной к кафе на Добролюбова, 6.

- Мы очень расстроены из-за аварии, поскольку гости, которые хотели к нам прийти, не смогут посетить наше заведение, но мы стараемся не унывать! Скоро бистро снова откроет свои двери, - рассказала управляющая кафе Анастасия «КП-Екатеринбург».

Сколько продлится устранение неполадок в заведении, пока не известно.