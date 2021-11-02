В Свердловской области осудят женщину, ударившую своего брата ножом

Женщину отправили под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области перед судом предстанет 39-летняя женщина, которая ударила несколько раз ножом своего брата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 30 июня 2021 года. Пьяная жительница Туриниского района во время ссоры с 42-летним братом, вонзила несколько раз нож ему в грудь. Мужчина не скончался, так как в комнату зашла его мать, оказала первую помощь и позвонила в скорую. Врачи оперативно приехали на место происшествия и госпитализировали пострадавшего.

- Следователем СК России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.