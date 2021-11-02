Население микрорайона Солнечный планируют увеличить до 66,7 тысяч человек

Сейчас в Солнечном живет 10,7 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Население микрорайона Солнечный в Екатеринбурге к 2023 году планируют увеличить до 66,7 тысяч человек. Информация об этом содержится в проекте планировки и межевания территории района, опубликованном на сайте администрации города.

- Проектируемая численность населения района в границах проектирования составит 55 981 человек при норме жилищной обеспеченности 30,0 кв.м на человека. Общая численность населения района составит 66 667 человек, - указано в пояснительной записке к проекту.

Количество проживающих в микрорайоне планируют увеличить за счет площади жилья, которую расширят еще на 1,6 миллионов квадратных метров. Согласно документам, в Солнечном также построят 11 детских садов на 200-350 мест каждый, Губернаторский лицей на 1 200 мест, 5 школ на 6,6 тысяч учеников, Центр художественной и эстетической гимнастики, крытый бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговый центр и 38 надземных паркингов.

В проекте также указано, что до 2023 года будут организованы новые автобусные и трамвайные маршруты и сообщается о запуске линии городской электрички.

Сейчас проект проходит общественные обсуждения. Поучаствовать в них можно на сайте мэрии.