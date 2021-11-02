В Красноуфимске будут проводить колоноскопию под наркозом

Теперь процедуру будут делать в родном городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске ввели процедуру по колоноскопии в состоянии медикаментозного сна. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Министерства здравоохранения.

Для комфортной оценки слизистой оболочки толстого кишечника жителям Красноуфимска приходилось ездить в Екатеринбург, но теперь у них появилась возможность сделать колоноскопию в местном медучреждении без транспортным затрат.

- Мы рекомендуем мужчинам и женщинам в возрасте 40 лет и старше проходить процедуру колоноскопии раз в 5 лет с целью исключить наличие заболеваний. По данным статистики, у трети взрослого населения нашей страны имеются те или иные проблемы в работе желудочно-кишечного тракта, - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Сергей Захаров.