На все случаи жизни: УБРиР обновляет линейку кредитных карт

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Кредитная карта «My Freedom» - это карта с полной финансовой свободой действий. Кредитный лимит до 700 000 рублей и беспроцентный период 120 дней на любые операции по карте, включая снятие наличных, позволит нашим клиентам не откладывать желаемые траты до лучших времен: например, приобрести какую-то вещь или отправиться в отпуск.

Карта «My Freedom» позволяет без комиссии снимать наличные и переводить до 30 000 рублей каждый месяц, а также получать выгодные эксклюзивные предложения и скидки от 50 партнеров банка. Обслуживание карты бесплатно при покупках на определенную сумму в месяц. Ставка при выходе из льготного периода от 12% (рассчитывается индивидуально).

Обновленная кредитная карта «Наличная», как запасной кошелек, который всегда выручит, если срочно понадобятся наличные средства. Льготный период по ней составляет 1094 дня - рекордно долгий срок среди всех кредитных карт УБРиР. Каждый месяц клиент может снять и перевести до 60 000 рублей без комиссии в любом банкомате УБРиР или партнерской сети. Эта карта позволяет экономить на обслуживании. Оплата по карте производится только, если клиент использует заемные средства - 1 рубль в день за каждую 1000 рублей задолженности. Если текущей задолженности по карте нет, стоимость обслуживания составит 0 рублей.

Добавим, что в линейке кредитных карт остается карта на льготных условиях – только для зарплатных клиентов УБРиР. Ее условия не меняются: кредитный лимит до 150 000 рублей, льготный период до 90 дней, кэшбэк на все покупки 10% (при оформлении в рамках акции 01.10-31.12.21).