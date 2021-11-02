На Урале пропал дедушка с проблемами со зрением и слухом

Фото: Лиза Алерт

В поселке Луговской Тугулымского городского округа Свердловская области пропал 71-летний дедушка. В четверг, 28 октября, Медведев Александр Ануфриевич вышел из дома и не вернулся. Сейчас его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Ушел из дома незаметно. Ходит очень медленно, имеет проблемы со слухом и зрением. Полицией осмотрен ближайший лес, выкачана вода из колодцев. Помощь свидетельствами очень нужна, дедушка может быть хоть где, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Кроме того, волонтеры отметили, что у пенсионера есть проблемы с памятью, особенно они обострились в последнее время

Приметы:

Рост: 156 см.

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: голубые

Волосы: седые

Был одет: темно-зеленая куртка, темно-синий джемпер, темно-синие штаны, черные шерстяные носки, черные сланцы.

Если вы знаете, где может находиться Александр Ануфриевич, сообщите по телефонам, указанным в ориентировке.