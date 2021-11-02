В Свердловской области система QR-кодов начала действовать с 30 октября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 30 октября 2021 года начала действовать система QR-кодов, которые подтверждают прививку от коронавируса или наличие антител. Вместе с идентификатором уральцев просят предъявлять и документы удостоверяющие личность. Обязательно ли показывать паспорт, ответил «КП Екатеринбург» оперштаб по борьбе с COVID-19.

- Человек имеет право не предъявлять документ. Однако в таком случае, собственник помещения имеет право, в свою очередь, не допустить его в помещение, - заявили там.

Также в оперштабе отметили, что последние поправки в указ об особом режиме обязывают собственников некоторых помещений, проверять документы. При посещении COVID-free зон уральцам нужно показывать QR-код, либо справку о вакцинации или перенесенной болезни. Также можно предъявить вместо кода медотвод и результаты ПЦР-теста. Вместе с вышеперечисленными бумагами свердловчанам нужно предъявить и документ, удостоверяющий личность.

Только по QR-коду в Свердловской области можно попасть в кафе, рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры, салоны красоты, торговые центры и другие места массового скопления людей.

Однако не все посетители этих мест хотят показывать паспорта. В Екатеринбурге охранник в ТЦ «Мега» не пустил внутрь горожанина, который показал QR-код, но не захотел предъявлять документ, удостоверяющий личность. Мужчина был уверен, что охранник не имеет права требовать у него паспорт.

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