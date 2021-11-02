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Общество2 ноября 2021 9:34

В Екатеринбурге за ночь убрали с дорог и тротуаров 243 тонны снега

На борьбу с осадками и гололедицей отправляли 96 рабочих и 149 единиц спецтехники
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге коммунальные службы всю ночь боролись со снегопадом и образовавшемся из-за резкого похолодания гололедом. На улицы города выезжали 149 единиц спецтехники и 96 рабочих.

- В ночь с 1 на 2 ноября коммунальные службы продолжили противостоять образованию гололедицы на улицах уральской столицы, - рассказали в пресс-службе мэрии. - В темное время суток районные службы благоустройства отправили на полигоны 243 тонны снежной массы.

Для обработки проезжей части дорог и тротуаров коммунальными службами было использовано более 159 тонн противогололедных материалов и 52 тонны фракционного песка.

Днем, 2 ноября, планируется задействовать 335 дорожных рабочих и 147 единиц спецтехники. В первую очередь они приберут пешеходные переходы и подходы к ним, а также площадки остановочных комплексов и других зон, предназначенных для передвижения горожан.

Ночью на улицах Екатеринбурга работали 149 единиц спецтехники
Видео: Пресс-служба Администрации г. Екатеринбурга