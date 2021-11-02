В Екатеринбурге сняли с самолета за дебош жителя Магадана

Полиция задержала нетрезвого пассажира в Кольцово Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» 31 октября за дебош с пассажирского самолета сняли 44-летнего жителя Магадана, который был нетрезв. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего рейсом «Екатеринбург – Новосибирск». Мужчина нарушал общественный порядок – он нецензурно ругался, не обращая внимания на замечания со стороны бортпроводников.

В «Кольцово» к самолету прибыли сотрудники транспортной полиции, которые доставили неадекватного пассажира в линейный отдел, где на него составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».

Мужчина признал свою вину, он вылетел из Екатеринбурга на следующем рейсе.