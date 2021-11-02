Из-за сильного тумана в Москве отменили два рейса, которые должны были лететь в Екатеринбург

Пассажиров перенаправили на другие рейсы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 2 ноября в Москве вдруг установился плотный туман. Из-за этого была временно нарушена работа трех столичных аэропортов – порядка 120 рейсов были задержаны, либо отменены во Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Коснулось это и самолетов, которые должны были лететь из Москвы в Екатеринбург. Так, отменены были два рейса U6-263 и U6-261 авиакомпании «Уральские авиалинии», которые должны были вылететь в Екатеринбург в 00.55 и в 14.30.

- Рейсы отменены. Это связано с неблагоприятными метеоусловиями в Москве – туманом, - прокомментировали в авиакомпании «Уральские авиалинии». - Пассажиры пересажены на другие рейсы, с ними уже проведена работа.

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