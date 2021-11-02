В Екатеринбурге мужчина прятался от судебных приставов в шкафу

Уралец является обвиняемым в деле, связанном с наркотиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина не хотел идти в суд и спрятался от судебных приставов в шкафу. Об этом сообщает ГУФССП по Свердловской области.

Уралец является обвиняемым по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах). Однако в суд на рассмотрение своего дела он не приходил.

По закону в случае неявки в суд без уважительной причины, фигуранта дела могут привести принудительно. Судебные приставы Железнодорожного районного приехали в коммунальную квартиру, где проживал обвиняемый. Дверь открыла его соседка по «коммуналке». Она заявила сотрудникам, что обвиняемого нет дома.

Приставы прошли внутрь и осмотрели квартиру. В итоге они нашли мужчину в шкафу соседки. Обвиняемого доставили на заседание суда.

Ранее в Екатеринбурге судебные приставы провели рейд на улице Белинского и проспекте Космонавтов. За это время проверили больше 100 горожан на предмет возбужденных в отношении них исполнительных производств.

Приставы сообщали о необходимости прийти на прием в структурные отделения уральцам, у которых есть неоплаченные штрафы, налоги, задолженности по кредитам и алиментам. За весь рейд через мобильное приложение должниками было перечислено 120 тысяч рублей.

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