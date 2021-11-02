На Урале выделят 320 млн рублей на поддержку сельского хозяйства после засухи

Выделить деньги аграриям поручил правительству губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области выделят сельскому хозяйству 320 миллионов рублей в 2021 году. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Средства предполагается выделить для минимизации финансовых потерь, которые понесли аграрии в засуху этим летом, - говорится в сообщении.

Выделить деньги аграриям поручил правительству губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. С помощью этих средств сельскому хозяйству возместят часть затрат на поддержку производства молока, модернизацию и инновационное развитие. Сейчас власти готовят документы для реализации решения.

В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона отметили, что область хочет до конца 2021 года получить господдержку из средств резервного фонда российского правительства. Деньги пойдут на компенсацию части затрат на покупку кормов для молочного крупного рогатого скота.

Ранее, 22 июля 2021 года, губернатор ввел в Свердловской области режим чрезвычайной ситуации в 39 муниципалитетах из-за засухи. В список попали территории, где жара уничтожила урожай. Ввод режима ЧС позволил подать заявку на федеральную поддержку и помог аграриям избежать штрафов из-за низкого урожая.

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