В Свердловской области из-за гололеда дорожные службы перешли на усиленный режим работы

В Свердловской области из-за резкого похолодания дороги покрылись льдом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за резкого похолодания начальник управления автомобильных дорог Вячеслав Данилов поручил подрядным организациям принять меры по устранению гололеда на дорогах и организовать безопасное и бесперебойное движение по региональным трассам.

- Руководители компаний, отвечающих за содержание дорог, обязаны проверить готовность и комплектность спецтехники, а также наличие необходимого объема горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Ночью с 1 на 2 ноября на дорогах области работали 115 единиц техники, в том числе 113 комбинированных дорожных машин, автогрейдер и трактор.

Водителям напоминают о необходимости во время гололеда соблюдать правила дорожного движения, в том числе не превышать скоростной режим.

Отметим, что для контроля за выполнением работ по содержанию региональных трасс организована круглосуточная дорожная диспетчерская служба. Ее телефон (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» (343) 262-50-65 областного управления автодорог.