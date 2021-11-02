Столица Урала заняла восьмое место среди популярных направлений лечебного отдыха
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбург вошел в десятку популярных направлений лечебного отдыха зимой. Рейтинг составил сайт бронирования жилья Tvil.ru. Столица Урала, в которой можно подлечиться минеральными водами, заняла восьмое место среди популярных направлений лечебного отдыха.
Согласно статистике, туристы бронируют зимний отдых от 1 до 7 ночей и тратят на жилье от 767 рублей до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего этой зимой можно отдохнуть в Саках, дороже - в Петрозаводске.
Десять популярных направлений лечебного отдыха зимой 2021-2022:
1. Кисловодск – 2 832 руб. / 5 ночей
2. Тюмень – 2 990 руб. / 4 ночи
3. Анапа – 1 700 руб. / 5 ночей
4. Саки - 767 руб. / 3 ночи
5. Петрозаводск – 6 150 руб. / 4 ночи
6. Пятигорск – 2 568 руб. / 7 ночей
7. Железноводск – 3 430 руб. / 2,5 ночи
8. Екатеринбург – 5 000 руб. / 7 ночей
9. Иркутск – 2 000 руб. / 1 ночь
10. Калининград – 3 205 руб. / 6 ночей
Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года. Цены указаны с учетом средних затрат семьи на проживание в сутки.