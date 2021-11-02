Столица Урала заняла восьмое место среди популярных направлений лечебного отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в десятку популярных направлений лечебного отдыха зимой. Рейтинг составил сайт бронирования жилья Tvil.ru. Столица Урала, в которой можно подлечиться минеральными водами, заняла восьмое место среди популярных направлений лечебного отдыха.

Согласно статистике, туристы бронируют зимний отдых от 1 до 7 ночей и тратят на жилье от 767 рублей до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего этой зимой можно отдохнуть в Саках, дороже - в Петрозаводске.

Десять популярных направлений лечебного отдыха зимой 2021-2022:

1. Кисловодск – 2 832 руб. / 5 ночей

2. Тюмень – 2 990 руб. / 4 ночи

3. Анапа – 1 700 руб. / 5 ночей

4. Саки - 767 руб. / 3 ночи

5. Петрозаводск – 6 150 руб. / 4 ночи

6. Пятигорск – 2 568 руб. / 7 ночей

7. Железноводск – 3 430 руб. / 2,5 ночи

8. Екатеринбург – 5 000 руб. / 7 ночей

9. Иркутск – 2 000 руб. / 1 ночь

10. Калининград – 3 205 руб. / 6 ночей

Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года. Цены указаны с учетом средних затрат семьи на проживание в сутки.