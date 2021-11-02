В Реже пожарные спасли из горящей двухэтажки 11 человек

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В городе Реж Свердловской области ночью, 21 ноября, пожар произошел в двухэтажном жилом доме на улице Бажова. Огонь вспыхнул в подсобном помещении здания. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли по пожарной лестнице 11 человек, из них трое детей. На трех взрослых и одного ребенка надевали дыхательные аппараты.

- В 02:35 поступило сообщение о пожаре. В тушении были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. В 02:43 огонь локализован, в 02:48 открытое горение ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 03:15. Огонь успел повредить стены. Пол и потолок подсобного помещения на площади 10 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

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