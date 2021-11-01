В здании цирка в Нижнем Тагиле появится мобильный пункт вакцинации

Первый пункт вакцинации Росгосцирк открыл в мае 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле дополнительный пункт вакцинации откроется в здании государственного цирка. Планируется, что он начнет свою работу уже в середине ноября. Первый пункт вакцинации Росгосцирк открыл в мае 2021 года, затем список был расширен другими филиалами.

- Медицинские пункты оборудованы всем необходимым для хранения вакцины. В них работают врач-терапевт и участковая медсестра, которые перед процедурой измеряют температуру и спрашивают о самочувствии. А после – вносят данные в общий реестр вакцинированных, - сообщает пресс-служба Росгорцирка.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле мобильный пункт вакцинации, который находится в медавтомобиле на Театральной площади, переместят в ТЦ «Квадрат». Мобильный пункт прекратил работать в воскресенье, 31 октября. Также прививку от коронавируса можно сделать в ТЦ DEPO.