В Екатеринбурге в районе Втузгородка продают кусок земли под застройку многоквартирника

В описании лота говорится, что площадка подходит для общественно-деловой застройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на аукцион выставили участок земли на улице Студенческой, его площадь составляет порядка 40 гектаров, рядом с ним находятся другие строения, в том числе жилые многоэтажки. В описании лота говорится, что площадка подходит для общественно-деловой застройки.

- Участок подойдет для строительства жилого многоквартирного дома или многоквартирного арендного дома/общежития, - говорится на сайте Дом. РФ, который и разместил это объявление.

Также в сообщении уточняется, что имущественный комплекс располагается в Кировском районе Екатеринбурга, прилегающем к центру города. Рядом проходит улица Малышева, ведущая в центр, и Егоршинский проход, идущий по периферии города. Соседние кварталы занимает комплекс зданий Уральского федерального университета. Менее чем в двух километрах от объекта находится озеро Шарташ.