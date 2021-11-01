Уральская команда «Синара» по мини-футболу пробилась в элитный раунд лиги чемпионов

Фото: пресс-служба клуба "Синара"

Команда «Синара» по мини-футболу смогла пробиться в элитный раунд лиги чемпионов, клуб вышел в эту стадию, одержав победу над словацким «Лученцом», бельгийским «Халле-Гооик» и уступив португальской «Бенфике». Уральские спортсмены не играли в еврокубках последние десять лет.

- Мы много лет не играли в Европе и я, если честно, очень поражен уровнем европейского футзала. Местная команда была немного слабее всех, у бельгийцев очень приличный уровень, а той же «португальской «Бенфике» мы не должны были проигрывать, - заявил Президент «Синары» Григорий Иванов.

Жеребьевка элитного раунда Лиги чемпионов состоится 3 ноября. Участники будут разделены на группы по четыре команды, только в этот раз в плей-офф попадут победители групп. Элитный раунд пройдет с 30 ноября по 5 декабря.