В Екатеринбурге местный житель ограбил комиссионный магазин

Полицейские быстро нашли похожего по приметам мужчину, им оказался 35-летний местный житель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который в минувшие выходные ограбил комиссионный магазин. Все произошло 30 октября в торговой точке на улице Бардина, туда зашел неизвестный и попросил у консультанта показать ему микроволновую печь, а позже заявил, что она не работает. После это злоумышленник заинтересовался магнитофоном.

- Когда работник павильона отвлеклась, чтобы подключить устройство, мужчина забрал из кассы денежные средства в размере трех тысяч рублей, джинсы и куртку. Кроме того, злоумышленник взял телефон, принадлежащий продавцу, позвонил хозяйке торговой точки и сообщил, что закроет данный магазин, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские быстро нашли похожего по приметам мужчину, им оказался 35-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступнику грозит до четырех лет лишения свободы. Также его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.