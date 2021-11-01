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Экономика1 ноября 2021 17:36

Верхняя Пышма получит 50 миллионов рублей от Мишустина

Свердловский город победил в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Грант от Мишустина получит свердловский город

Грант от Мишустина получит свердловский город

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Город-спутник Екатеринбурга Верхняя Пышма получит правительственный грант от российского премьера Михаила Мишустина за победу во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Город получит 50 миллионов рублей.

Всего гранты получат 50 муниципалитетов в 36 регионах страны. Для городов размеры премий составят от 10 до 50 миллионов рублей, для сельских поселений – от 3 до 20 миллионов рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Эти гранты присуждают муниципалитетам за успехи в организации муниципального управления в нескольких сферах: градостроительная политика, муниципальная экономка, цифровизация городского хозяйства и управление финансами.