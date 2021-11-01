Блогеры из Екатеринбурга ворвались в ТЦ в коробках с QR-кодом

Блогеры "атаковали" "Гринвич". Фото: скрин с видео

Скандальные блогеры из Екатеринбурга Миша Жук и Сава ворвались в ТЦ «Гринвич» в коробках с гигантским QR-кодом. Видео происходящего выложил на своей странице в Instagram один из парней.

Молодые люди, надев на себя гигантские картонные коробки, на которых был изображен QR-код зашли в торговый центр, где их сразу встретила охрана. Сотрудники «Гринвича» не стали пропускать блогеров, предупреждая о том, что вызовут полицию.

Парни не отчаялись и решили попытать счастье, зайдя с другого входа со стороны Радищева. Там их также встретила охрана, которая попросила молодых людей покинуть здание. За сотрудников вступились посетители, которые начали объяснять провокаторам, что охранники сканируют QR-кода только определенного размера.

Погулять по «Гринвичу» ребятам так и не удалось, но, судя по итогу их видео, они не расстроились, в отличие от представителя компании «Малышева 73» Ильи Клюжина.

- Ими должна заниматься полиция. Такие действия противоправны. Я считаю их показательно нужно наказывать, - заявил он.