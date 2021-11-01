В Екатеринбурге бойцы Росгвардии задержали двух парней с наркотиками

Молодых людей доставили в ближайший отдел полиции для разбирательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бойцы Росгвардии задержали двух молодых людей с наркотиками. Они были на дежурстве и патрулировали территорию на улице Серафимы Дерябиной, когда заметили подозрительных парней, которые предположительно имели внешние признаки опьянения, поэтому решили их проверить.

- В ходе проверки росгвардейцы установили личности опрашиваемых. Это были местные жители 35 и 28 лет. На вопрос, имеются ли у них при себе запрещенные предметы и вещества, 28-летний парень пояснил, что у него в кармане находится пакетик с наркотическим веществом мефедрон массой 0,5 грамма, - сообщает в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Молодых людей доставили в ближайший отдел полиции для разбирательства. Во время личного досмотра в левом наружном кармане куртки задержанного был найден сверток с подозрительным веществом, его изъяли в присутствии понятых и направили на исследование.