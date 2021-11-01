В Екатеринбурге покажут картины с видами старого Урала

Картины разместят в экспозиции русского искусства XVIII – начала XX века. Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств покажут картины с видами старого Урала. Об этом сообщает само культурное учреждение.

Картины разместят в экспозиции русского искусства XVIII – начала XX века в здании музе на улице Воеводина, 5.

- В этом пространстве представлены портреты жителей горнозаводского Урала – промышленников и градоначальников, мастеровых и чиновников, старообрядцев и представителей творческой интеллигенции, - говорится в сообщении.

В картинах отражены пейзажи того времени. Художники запечатлели горы, скалистые берега реки Чусовой, лесные пожары и вырубки. Также они изобразили улицы старого Екатеринбурга, виды Златоуста и Усолья и цехи заводов.

В том числе на выставке будут представлены полотна академика живописи Алексея Корзухина и этюдиста Леонарда Туржанского.

Ранее стало известно, что в Екатеринбург привезут работы автора знаменитого «Черного квадрата» Казимира Малевича. Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» пройдет в «Ельцин Центре». Также в экспозиции будут представлены работы его учеников. Всего привезут 84 полотна.

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