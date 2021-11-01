В Екатеринбурге рабочие группы продолжают проверять зоны, свободные от коронавируса

Кстати, с 29 октября по 1 ноября было проверено 720 объектов потребительского рынка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге контрольные группы продолжают массовые проверки зон, свободных от коронавируса. Специалисты областного МинАПК вместе с полицией и Росгвардией проверили 1 ноября несколько торговых центров и заведений общепита уральской столицы.

- У нас с этим очень строго. У нас как минимум один человек из администрации всегда дежурит, всегда проводится обход. Бывают различные ситуации, но мы в каждой стараемся разобраться. Люди реагируют довольно спокойно. Мы смотрели первую информацию в субботу в 12.00, не было ни одной конфликтной ситуации, - рассказывает директор по маркетингу ТРЦ «Радуга-парк» Ирина Титова.

Кстати, с 29 октября по 1 ноября было проверено 720 объектов потребительского рынка, 12 заведений общественного питания, 4 кинотеатра, 475 единиц общественного транспорта, и составлено 22 протокола об административной ответственности.