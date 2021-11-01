Мэрия выбрала компанию, которая построит Ледовый городок в Екатеринбурге

Темой Ледового городка в этом сезоне стало «Тридевятое царство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закончился конкурс на строительство Ледового городка. В нем победило ООО «Айс-проект 2000». Это следует из информации на сайте госзакупок.

Заявку на строительство также подавало ООО «Уральский центр инноваций». Адрес регистрации обеих компаний находится в Билимбае. ООО «Айс-Проект» запросило на строительство Ледового городка 24 миллиона и 250 тысяч рублей. Их конкурент хотели заняться проектом за цену на 100 тысяч рублей больше. В прошлом сезоне ООО «Айс-Проект» также выиграло конкурс на Ледовый городок в Екатеринбурге.

Темой Ледового городка в этом сезоне стало «Тридевятое царство». Фигуры будут сделаны в стиле русских народных сказок. Также на площади 1905 года разместят пятидесятиметровую искусственную ель высотой в 50 метров с иллюминацией. Рядом расположат ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

Также на территории Ледового городка установят большой мультимедийный экран, горки, ледяной замок и лабиринт. Самая большая горка будет достигать 1,6 метра. Ее назовут «Емелина печка».

С 15 ноября парковку на площади 1905 года закроют для строительства городка. Площадку с фигурами откроют 29 декабря.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка