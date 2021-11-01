В Свердловской области осудят женщину, толкнувшую знакомого на стекла

Женщине грозит реальный тюремный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летняя свердловчанка предстанет перед судом по обвинению по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области.

В августе текущего года в Ачитском районе пьяная женщина во время ссоры толкнула своего знакомого со всей силы в грудь. В результате чего мужчина упал на разбитое окно, получил резаную рану левого плеча с повреждением артерии и скончался от кровопотери на месте происшествия.

Женщина толкнула собутыльника на стекла. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

- Помимо этого, свердловчанка обвиняется в несоблюдении административного надзора, в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 314.1 УК РФ. Тем самым, она совершила второе из инкриминируемых ей преступных деяний, - добавили в ведомстве.

Собранное региональным следствием дело направлено в суд на рассмотрение.