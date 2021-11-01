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Общество1 ноября 2021 15:26

На Урале прокуратура проверит казачью школу, где отравились несколько десятков учеников

Первые сообщения об этом начали появляться с 10 по 13 октября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Суд после проверки привлек организацию к административной ответственности

Суд после проверки привлек организацию к административной ответственности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области заинтересовалась Кадетской «казачьей» школой-интернатом, в которой отравились несколько десятков воспитанников. Первые сообщения об этом начали появляться с 10 по 13 октября, тогда четыре человека обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции, однако руководство образовательного учреждения воспитанников не изолировало.

- В последующие несколько дней еще несколько десятков учащихся обратились за медицинской помощью. Проверка территориального подразделения Роспотребнадзора выявила на пищеблоке столовой учебного заведения нарушения санитарных норм и правил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд после проверки привлек организацию к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и приостановил его деятельность на 30 суток. Во время проверки ведомство даст оценку соблюдению должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.