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Общество1 ноября 2021 14:55

В парк у ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге теперь можно попасть без QR-кода

Зона отдыха доступна всем горожанам
Александра СУББОТИНА
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ТРЦ закрыт для непривитых. а вот парк - открыт

ТРЦ закрыт для непривитых. а вот парк - открыт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области ввели ограничения: в заведения общепита, непродовольственные магазины, музеи, театры, кинотеатры, госучреждения и другие места теперь пускают только с QR-кодом.

В ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге организован временный дополнительный вход в природный парк торгово-развлекательного центра, куда можно попасть без QR-кода. Пройти в парк можно с улицы Ухтомской, - сообщает в своих социальных сетях руководство ТРЦ.

Раньше попасть в парк можно было только через вход в торговый центр, где действует пропускной режим.

Для прохода в супермаркет «Окей» все также нужен QR-код, так как конструкция центра не позволяет организовать отдельный вход в продуктовый магазин.