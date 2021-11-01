На Урале число заболевших коронавирусом перевалило за 158 тысяч

С каждым днем коронавирусом заболевает все большее число свердловчан Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области число заболевших коронавирусом с начала пандемии по состоянию на 1 ноября 2021 года составило 158 094 человек.

Каждый день Средний Урал бьет рекорды по числу заболевших COVID-19. 1 ноября этот показатель составил 723 новых случая. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За прошедшие сутки в Екатеринбурге обнаружили 196 случаев инфекции. В тяжелом состоянии находятся 936 свердловчан, а из них 505 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии умерли 7 504 свердловчанина.

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