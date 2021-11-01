На Урале в нерабочие дни ГИБДД проведет рейды на дорогах

Проверки транспорта будут проходить в вечернее и ночное время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

- В дневное время экипажи ДПС будут патрулировать загородные автодороги и федеральные трассы, - говорится в сообщении.

Инспекторы будут пресекать выезды на встречную полосу. Также они будут следить, чтобы пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились в автокреслах.

Кроме того, сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на такие грубые нарушения, как пьяное вождение и езда без прав. Проверки транспорта будут проходить в вечернее и ночное время. Отдельные экипажи ДПС выедут в отдаленные территории для контроля за соблюдением правил дорожного движения местными жителями.

Ранее Госавтоинспекция предупредила жителей Екатеринбурга о резком похолодании и гололеде на дорогах. Сотрудники ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть внимательными. Уральцам за рулем нужно соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и отказаться от резких маневров, в том числе избегать рискованных обгонов.

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