В Свердловской области казачью школу закрыли из-за антисанитарии

Учебное учреждение закрыли на месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Богданович на 30 суток закрыли школу-интернат «Первый казачий детский корпус», которая входит в состав политехникума. Причиной стали инфекционные заболевания, которые распространяются из-за антисанитарии.

Федеральная служба судебных приставов по региону сообщает, что ранее образовательное учреждение уже проверял Роспотребнадзор. Ведомство обратило внимание на множество нарушений: здесь плохо моют посуду, плохо убираются помещения, плохо чистятся кулеры, инвентарь для уборки туалета хранился вместе с другим уборочным инвентарем.

В итоге замечания передали в суд, который закрыли казачью школу на 30 суток. За это время руководство должно устранить все замечания.