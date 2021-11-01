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Происшествия1 ноября 2021 14:29

В Свердловской области казачью школу закрыли из-за антисанитарии

Образовательное учреждение не будет работать месяц
Александра СУББОТИНА
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Учебное учреждение закрыли на месяц

Учебное учреждение закрыли на месяц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Богданович на 30 суток закрыли школу-интернат «Первый казачий детский корпус», которая входит в состав политехникума. Причиной стали инфекционные заболевания, которые распространяются из-за антисанитарии.

Федеральная служба судебных приставов по региону сообщает, что ранее образовательное учреждение уже проверял Роспотребнадзор. Ведомство обратило внимание на множество нарушений: здесь плохо моют посуду, плохо убираются помещения, плохо чистятся кулеры, инвентарь для уборки туалета хранился вместе с другим уборочным инвентарем.

В итоге замечания передали в суд, который закрыли казачью школу на 30 суток. За это время руководство должно устранить все замечания.