В Свердловской области в 2021 году потратят 2 млрд рублей на замену лифтов

К 2025 году область полностью избавиться от устаревших кабин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2021 году заменят 1 111 лифтов. На это потратят больше двух миллиардов рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- К настоящему времени большая часть подъемников, 1 004 лифта, уже находится в эксплуатации, - говорится в сообщении.

Оставшиеся 107 кабин обновят до конца декабря. Лифты с антивандальным покрытием, электронным взвешиванием и кнопками со шрифтом Брайля для незрячих установили в 15 муниципалитетах. Среди них Екатеринбурге, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Новоуральск, Заречный, Качканар, Полевской, Верхняя Пышма, Рефтинский, Кировград, Нижняя Тура, Краснотурьинск и Асбест.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что в следующие три года в регионе заменят еще 1 800 лифтов. Таким образом, к 2025 году область полностью избавиться от устаревших кабин.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил к февралю 2025 года проверить и привести в порядок все старые лифты в многоквартирных домах. Также он распорядился заменить кабины, которые эксплуатируются уже больше 25 лет.

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