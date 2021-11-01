В Свердловскую область поступила новая партия вакцины «Спутник V»

Вакцину распределили между медицинскими учреждениями области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловскую область поступила новая партия двукомпонентной вакцины «Спутник V» в размере 31 800 доз. Об этом сообщило региональное Министерство здравоохранения.

Партия будет равномерно распределена между медицинскими учреждениями. В субботу 30 октября со склада вакцину в общем объеме 100 тысяч доз получили 84 территории Свердловской области. По информации ведомства, в регионе дефицита вакцины нет, несмотря на высокий спрос.

- На складах «Фармации» сегодня имеется запас противовирусной вакцины «Спутник V» в объеме еще около 100 тысяч доз, – рассказал директор ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер.

На склады областного госучреждения «Фармация» также поступила крупная партия вакцины от гриппа «Совигрипп» в объеме более 517 тысяч доз. 1 ноября ее выдали медучреждениям Екатеринбурга и области.

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