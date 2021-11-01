На Урале мужчина с «розочкой» напал на покупателей в магазине

Конфликт сначала был словесным, а потом перешел в потасовку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском городе Волчанск между несколькими молодыми людьми произошла драка в магазине «Монетка». Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» «Инцидент | Краснотурьинск».

- Я прямо в ужасе. Троих ножами порезали. 15 бутылок спиртного расколотили. Полиция и скорая только через час приехали, - поделился очевидец.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что драка произошла 31 октября 2021 года около 20:50. Через 10 минут в полицию обратились владельцы магазина.

Горелых сообщил, что пьяная компания оскорбила двоих покупателей. Конфликт сначала был словесным, а потом перешел в потасовку.

- Один из противоборствующих схватил бутылку из-под алкоголя, разбил ее и стал применять в качестве так называемой «розочки», нанося удары соперникам. Личности всех участников драки представители МВД установили по горячим следам, - рассказал Горелых.

Троих мужчин 1981 и 1985 годов рождения доставили после драки в больницу с различными травмами. Однако госпитализация оказалась им не нужна. Горелых подчеркнул, что мужчина, который нападал на покупателей с «розочкой», и его родственник находятся в полиции и дают показания.

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