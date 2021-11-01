Девушка упала на пути на станции метро «Площадь 1905 года»

Сотрудники полиции вызвали девушке скорую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском метрополитене, на станции «Площадь 1905 года» днем, 1 ноября, произошло ЧП - девушка упала на пути. К счастью, она осталась жива. Поезд в этот момент уже успел остановиться.

- Сообщение о происшествии в метрополитене в отдел полиции поступило в 14:45 от наряда полиции, работавшего на своей станции, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. - По предварительным данным, у пострадавшей неожиданно закружилась голова, она оступилась, упала с платформы и ударилась головой. По крайней мере, именно так, девушка написала в своем пояснении. Сейчас сыщики анализируют съемки камеры наблюдения для того чтобы установить соответствуют ли эти сведения действительности.

Он также добавил, что произошедшее не носит криминальный характер и отметил, что представители МВД оперативно установили личность девушки. Пострадавшая - 31-летняя жительница Екатеринбурга по имени Анастасия.

Сотрудники полиции вызвали девушке скорую помощь. Метрополитен работает в штатном режиме.

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