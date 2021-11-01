Екатеринбург вошел в десятку самых популярных направлений у петербуржцев в ноябрьские праздники

При этом средние чеки за перелет из Санкт-Петербурга в Екатеринбург сократились на 55% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в ТОП-10 направлений, куда с 3 по 7 ноября 2021 хотят полететь жители Санкт-Петербурга. Об этом сообщает сервиса путешествий «Туту.ру».

- Больше всего перелетов из Санкт-Петербурга запланировано на 3-4 ноября, - говорится в сообщении.

В 2021 году Екатеринбург вытеснил из десятки самых популярных направлений для петербуржцев Минеральные Воды. Также в ТОП попали Симферополь, Сочи, Казань, Ростов-на-Дону, Мурманск и Самара.

При этом средние чеки за перелет из Санкт-Петербурга в Екатеринбург сократились на 55%. Также снизилась стоимость поездок в Москву (-50%) и Мурманск (-35%). Средний чек за перелет из культурной столицы России сократился на 30% с 6 103 рублей до 4 284 рублей.

Ранее Екатеринбург вошел в рейтинг самых популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре 2021 года. Семьи бронируют отдых ноябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 10,5 тысячи рублей в сутки. Город занял четвертое место. Екатеринбург опередили только Санкт-Петербург, Казань и Кисловодск.

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