Водителю, который сбил насмерть мужчину с ребенком на Сортировке, вынесли приговор

Гособвинитель запрашивал для виновника аварии пять лет и шесть месяцев лишения свободы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю Lada Андрею Пушкареву, который сбил насмерть на Сортировке мужчину с ребенком. Он проведет два года и десять месяцев в колонии-поселении, сообщает прокуратура Свердловской области.
Авария произошла 14 декабря 2020 года около 12:55. Пушкарев ехал по правой полосе по улице Техническая со стороны Маневровой. Он ехал со скоростью 70-80 километров в час при разрешенной не больше 60 километров в час.
- Пушкарев видел, что проезжая часть улицы Техническая представляет собой мерзлое асфальтированное покрытие, обработанное противогололедными материалами. Однако, проявив преступную небрежность, обвиняемый мер к снижению скорости не предпринял, - говорится в сообщении прокуратуры.
Осужденный не справился с управлением при повороте. Машину занесло, и она выехала на трамвайные пути. Там авто сбило мужчину и его 6-летнего сына. Отец скончался на месте ДТП. Мальчика с тяжелыми травмами доставили в больницу. Он умер 13 января 2021 года.
Пушкарева признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Приговор пока не вступил в силу.
Он признал свою вину. Гособвинитель запрашивал для виновника аварии пять лет и шесть месяцев лишения свободы. Однако осужденному выбрали более мягкий приговор. Также ему запретили управлять транспортом на три года. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда.
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