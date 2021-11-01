Жители Екатеринбурга с QR-кодами готовы помогать непривитым за деньги

Не все теперь могут попасть в ТЦ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Екатеринбурга, у которых есть QR-коды размещают в интернете объявления с ценниками за услуги для непривитых и непереболевших горожан, которым с 30 октября 2021 года запрещен вход в торговые центры, общественные места, государственные и муниципальные учреждения.
Одна из самых частых услуг – шопинг для непривитых.
- Совершу покупки за вас по QR-коду, - говорится в одном из объявлений, которые размещены на сайте «Авито».
Стоимость услуги завиисит от многих факторов. Фото: сайт объявлений "Авто"
Средняя стоимость такой услуги составляет 300 рублей, однако точная стоимость похода в магазин обговаривается отдельно в каждом конкретном случае. Важен район заказчика, расположение магазина относительно дома, время ожидания в очереди и вес покупки.
Напомним, что до 7 ноября в Екатеринбурге с Свердловской области объявлены нерабочие дни.
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