Жители Екатеринбурга с QR-кодами готовы помогать непривитым за деньги

Не все теперь могут попасть в ТЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга, у которых есть QR-коды размещают в интернете объявления с ценниками за услуги для непривитых и непереболевших горожан, которым с 30 октября 2021 года запрещен вход в торговые центры, общественные места, государственные и муниципальные учреждения.

Одна из самых частых услуг – шопинг для непривитых.

- Совершу покупки за вас по QR-коду, - говорится в одном из объявлений, которые размещены на сайте «Авито».

Стоимость услуги завиисит от многих факторов. Фото: сайт объявлений "Авто"

Средняя стоимость такой услуги составляет 300 рублей, однако точная стоимость похода в магазин обговаривается отдельно в каждом конкретном случае. Важен район заказчика, расположение магазина относительно дома, время ожидания в очереди и вес покупки.

Напомним, что до 7 ноября в Екатеринбурге с Свердловской области объявлены нерабочие дни.

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