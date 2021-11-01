В Нижнем Тагиле на ледовый городок потратят больше 11,4 миллионов рублей

Фото: проектная документация

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который займется возведением и оформлением ледового городка на Театральной площади. В этом году на главную новогоднюю площадку города планируют потратить 11,4 миллиона рублей. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Планируется, что за эти деньги, на площади в числе прочего построят скульптуры, горки, оформят иллюминацию и поставят сцену. Для строительства городка, согласно документам, должен использоваться только качественный лед.

- Для работ по изготовлению ледового городка должен использоваться чистый, высококачественный лед или снег. Блоки льда должны быть вырезаны из прозрачного льда без сколов, трещин, земляных и иных вкраплений (цветение водорослей, рост микроорганизмов и т.д.), - указано в проекте контракта.

Все возведенные объекты должны быть выполнены на тему ледового городка, которой в этом году стал «Союзмультфильм».

Подрядчик должен будет сдать готовый городок до 25 декабря, а затем 25 января демонтировать его.