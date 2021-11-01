На Урале еще 723 человека заболели коронавирусом

Динамика заболеваемости на Среднем Урале тревожная Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 1 ноября 2021 года официально подтверждено еще 723 новых случая заражения коронавирусом, из которых только 196 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Алапаевск, Сосьву, Реж, Нижнюю Салду, Первоуральск, Бисерть, Дегтярск, Нижнюю Салду, Новую Лялю, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Карпинск, Североуральск и другие населенные пункты.

Общее число жителей Свердловской области, заболевших коронавирусом с начала пандемии, составляет 158 094 человека, из которых 142 449 полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 512 человек.

Сейчас состояние 936 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 603 – размещены в палатах реанимации, 505 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвержден еще 31 случай гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 504 человека.

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