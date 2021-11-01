В Екатеринбурге начались проверки соблюдения указа о QR-кодах

Фото предоставлено пресс-службой ТЦ Гринвич

Для реализации пропускного режима закуплено более 50 шт. быстрых устройств-считывателей qr-кодов. Устройства работают на базе системы android с выходом в интернет, встроенный 4g модем. Сотрудник охраны на входе считывает с экрана смартфона посетителя или бумажной копии qr-код с информацией о проведенной вакцинации, устройство моментально связывается с порталом ГосУслуг и выводит данные на экран устройства. Данные выводятся в формате первых букв имя, фамилия, отчество, дата рождения, дата проведённой вакцинации. Сотрудник уточняет у посетителя любое из сведений с экрана устройства, при совпадении ответа пропускает посетителя в торговый центр.

Внутри торгового центра арендаторы не проверяют покупателей на наличие qr-кодов, т.к. делается это один раз при входе в ГРИНВИЧ или ПАССАЖ. Ношение масок в торговом центре остается обязательным.

Представители службы охраны стоят на всех входах, включая паркинги и лифты. При невозможности контролировать постоянно вход, он закрывается администрацией торгового центра. ГРИНВИЧ и ПАССАЖ призывает посетителей при возникновении очереди на входе воспользоваться другим ближайшим входом.

Доступ в пункт вакцинации в ГРИНВИЧЕ теперь возможен только через отдельный вход – пожарная лестница с выходом на ул. Вайнера, после проведения вакцинации попасть в торговый центр можно только выйдя обратно по лестнице на улицу и зайти через любой основной ход, предъявив qr-код. Пересечение посетителей торгового центра и посетителей пункта вакцинации исключено.

Заблаговременная качественная подготовка сотрудников Гринвича и Пассажа позволяет соблюдать пропускной режим с проверкой QR-кодов о вакцинации без проблем для посетителей.