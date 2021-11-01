В ТРЦ DEPO Нижнего Тагила выстроились очереди из желающих вакцинироваться от COVID-19

Мобильные пункты вакцинации на Среднем Урале работают с 1 по 7 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле в ТРЦ DEPO в минувшие выходные выстроились длинные очереди из желающих поставить прививку от коронавируса. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Заметно больше тагильчан изъявили желание вакцинироваться от COVID-19 после введения QR-кодов с 30 октября 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области. Теперь без кода нельзя попасть в торговые центры, государственные и муниципальные учреждения, а также большую часть спортивных и культурных заведений, а также весь общепит.

Напомним, что пункты мобильные пункты вакцинации работают все нерабочие дни до 7 ноября 2021 года.

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