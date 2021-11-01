Британская школа дизайна придумала, как отремонтировать аэропорт «Уктус»

Проект попал в список финалистов международной премии. Фото: сайт Eurasian Prize 2021

На сайте премии по архитектуре и дизайну Eurasian Prize 2021 появился проект ремонта аэропорта «Уктус». Авторы предлагают разместить в здании музей, кафе, коворкинг и магазин сувениров.

По данным telegram-канала «Е-Катарсис» проект разработали выпускницы Британской высшей школы дизайна в Москве Анастасия Напалкова и Светлана Перфильева. Их предложение попало в список финалистов международной премии.

В оформлении аэропорта дизайнеры предлагают использовать модели самолетов и советские плакаты. Фото: Eurasian Prize 2021

В оформлении аэропорта «Уктус» дизайнеры предлагают использовать модели самолетов и советские плакаты. В том числе они хотят добавить в интерьер агитационные плакаты Александра Родченко.

На стене кафе предлагается повесить панно с текстильным узором художницы-авангардистки Варвары Степановой. Именно она была женой и единомышленницей Родченко.

На стене кафе предлагается повесить панно с текстильным узором. Фото: Eurasian Prize 2021

При этом авторы специально для проекта получили официальное разрешение на использование от правообладателей наследия Степановой-Родченко.

Также в проекте есть пространство для коворкинга. Фото: Eurasian Prize 2021

Ранее активисты движений «Реальная история» и «Мирные жители» во второй раз подали заявление на признание аэровокзала «Уктус» объектом культурного наследия. Общественники отмечают, что внутри здания хорошо сохранились потолок, лестницы, ограждения, дверные полотна и ручки. Также в хорошем состоянии находится зал ожидания, который представлен в виде ротонды.

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