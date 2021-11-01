В парке Маяковского закрыли вход от ЖК «Clever park» из-за строительства аттракциона

В парке Маяковского начали устанавливать зимний аттракцион Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского закрыли вход от ЖК «Clever park» из-за строительства зимнего аттракциона. Об этом сообщили в группе ВКонтакте ЦПКиО. Вход будет закрыт до 15 ноября.

- Через вход от ЖК «Clever park» можно попасть только в Общественный огород, дальше в парк - нет. Просим вас отнестись к временным ограничениям на вход с терпением и понимаем. Скоро будет красиво, - рассказали в парке.

Какой именно аттракцион строят на территории ЦПКиО пока неизвестно. В пресс-службе парка «КП-Екатеринбург» обещали, что подробности расскажут в ближайшие дни.

Напомним, накануне мы рассказывали, что демонтаж аттракционов принес парку Маяковского многомиллионные убытки. В 2021 году он заработал на 8,5 миллиона меньше, чем два года назад.