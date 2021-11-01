Гордума Екатеринбурга ушла на удаленку

в Гордуме приняли меры безопасности в нерабочие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября по 7 ноября в Екатеринбурге и Свердловской области – нерабочие дни. Из-за этого депутаты Гордумы перешли в эти дни на удаленный режим работы. Заседание, назначенное на 2 ноября, пришлось перенести, как и заседания двух комиссий, запланированных на эту неделю.

- Всем чиновникам предоставлен доступ для работы в онлайн-режиме, поэтому часть сотрудников продолжают работать в штате, а часть перешла на удаленку, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Екатеринбургской городской думы.

Следующее очное заседание депутатских групп состоится 9 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 30 октября в Свердловской области ужесточили антиковидные меры: в ТЦ начали действовать QR-коды. С началом нерабочей недели без QR-кода нельзя попасть во многие учреждения Екатеринбурга и Свердловской области (подробнее)

Как работают торговые центры в Екатеринбурге в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. В торговых центрах и гипермаркетах Екатеринбурга рассказали, как они будут работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября (подробнее)

Нерабочие дни в Екатеринбурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать. Период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен в России нерабочими днями. (подробнее)

Где проверяют QR-коды в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 октября 2021. Публикуем список мест, где нужен QR-код (подробнее)