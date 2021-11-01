Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 11:00

В Екатеринбурге коммунальные службы готовятся к резкому похолоданию

Они заранее начнут обрабатывать улицы от гололеда
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чтобы избежать ледяного наката на уборку улиц отправят 15 комбинированных дорожных машин

Чтобы избежать ледяного наката на уборку улиц отправят 15 комбинированных дорожных машин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальные службы готовятся к резкому похолоданию в ночь на 2 ноября 2021 года. На уборку выйдут 356 человек и140 единиц техники, сообщает мэрия.

- Достаточно много людей продолжают трудиться и пользоваться общественным транспортом, поэтому особое внимание требую обратить на состояние остановочных комплексов и пешеходных зон. Необходимо заблаговременно обработать их противогололедными материалами и песком, - заявил глава города Алексей Орлов на оперативном совещании.

Синоптики ожидают, что в Екатеринбурге в ночь на 2 ноября будет дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью упадет до -6…-8 градусов. Днем она поднимется до -4..-6 градусов.

Чтобы избежать ледяного наката на уборку улиц отправят 15 комбинированных дорожных машин, 24 трактора, 41 самосвал, 17 фронтальных погрузчиков и 27 вакуумных машин. По поручению мэра, коммунальщики заранее будут использовать противогололедные материалы, в том числе фракционный песок.

Синоптики Уральского гидрометцентра ожидают в Свердловской области в ночь на 2 ноября резкое похолодание. В северной части региона столбики термометров опустятся до - 23 градусов, а днем поднимутся только до -13 градусов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка