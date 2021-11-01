Чтобы избежать ледяного наката на уборку улиц отправят 15 комбинированных дорожных машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге коммунальные службы готовятся к резкому похолоданию в ночь на 2 ноября 2021 года. На уборку выйдут 356 человек и140 единиц техники, сообщает мэрия.

- Достаточно много людей продолжают трудиться и пользоваться общественным транспортом, поэтому особое внимание требую обратить на состояние остановочных комплексов и пешеходных зон. Необходимо заблаговременно обработать их противогололедными материалами и песком, - заявил глава города Алексей Орлов на оперативном совещании.

Синоптики ожидают, что в Екатеринбурге в ночь на 2 ноября будет дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью упадет до -6…-8 градусов. Днем она поднимется до -4..-6 градусов.

Чтобы избежать ледяного наката на уборку улиц отправят 15 комбинированных дорожных машин, 24 трактора, 41 самосвал, 17 фронтальных погрузчиков и 27 вакуумных машин. По поручению мэра, коммунальщики заранее будут использовать противогололедные материалы, в том числе фракционный песок.

Синоптики Уральского гидрометцентра ожидают в Свердловской области в ночь на 2 ноября резкое похолодание. В северной части региона столбики термометров опустятся до - 23 градусов, а днем поднимутся только до -13 градусов.

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