На Урале вывели крупный морозостойкий крыжовник

Новый сорт крыжовника имеет поздний срок созревания с середины июля по начало августа. Фото: УрФАНИЦ УрО РАН

Уральские селекционеры зарегистрировали новый сорт крыжовника «Авангард». Ученые выводили его на протяжение 20 лет, сообщает Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

- Ягодная культура главным образом отличается высокой урожайностью - от трех до семи килограмм с куста, более 20 тонн с гектара, - говорится в сообщении.

Вес ягод этого вида крыжовника достигает 3,3-6,5 грамма. Обычные ягоды весят до трех грамм. Также эксперты высоко оценили вкус «Авангарда». Этот крыжовник можно как есть в сыром виде, так и делать из него компоты и варенье.

Кроме того, новый сорт крыжовника имеет поздний срок созревания с середины июля по начало августа. Его побеги почти лишены шипов. Растению не нужны опылители, и оно может выдерживать холода до -40 градусов. Помимо этого, сорт устойчив к мучнистой росе, слабо поражается септориозом.

«Авангард» получили при скрещивании сортов «Слава Никольска» и «Слабошиповатый 2». Специалисты рекомендуют выращивать этот сорт в Уральском регионе.

Выведением сорта в начале 2000 годов начали заниматься челябинские селекционеры. В 2010 году его передали в Госсортоиспытание. Крыжовник изучали в Свердловской, Челябинской областях, а также в Шушенском государственном плодово-ягодном сортоиспытательном участке в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка